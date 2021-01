Giorgia | il dramma della cantante | “Ho perso due bambini”

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia dramma

MeteoWeek

Non lo ha mai nascosto, anzi ne ha spesso parlato in un’intervista a Vanity Fair o nel salotto di Verissimo per superare ogni tabù e per rendere il suo dramma, una sorta di conforto a tutte le donne ...Doveva essere un Natale speciale, il suo primo Natale da papà, ma purtroppo per Filippo Magnini non sarà così. Attraverso un post pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram, infatti, il ...