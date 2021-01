Addio alla star degli anni ’80, Tanya Roberts: da Charlie’s Angels a 007, ecco i suoi ruoli più noti (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’attrice Tanya Roberts è morta all’età di 65 anni per un malore improvviso: la donna – secondo quanto riferisce la stampa americana e britannica – “è svenuta dopo aver portato a spasso i suoi cani la vigilia di Natale”. Era nota soprattutto per aver interpretato il ruolo di Julie Rogers nella serie televisiva Charlie’s Angels e la Bond girl Stacey Sutton in ‘007 – Bersaglio mobile’ nel 1985 accanto a Roger Moore. Ma anche il personaggio di Sheena nel film Sheena, regina della giungla. Le indiscrezioni del sito Tmz: “Non è morta di Covid” Il sito Tmz ha riferito che Tanya è tornata a casa da una passeggiata con i suoi cani, quando è “collassata” ed è stata “portata in ospedale”. Un portavoce dell’attrice ha spiegato al sito che ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’attriceè morta all’età di 65per un malore improvviso: la donna – secondo quanto riferisce la stampa americana e britca – “è svenuta dopo aver portato a spasso icani la vigilia di Natale”. Era nota soprattutto per aver interpretato il ruolo di Julie Rogers nella serie televisivae la Bond girl Stacey Sutton in ‘007 – Bersaglio mobile’ nel 1985 accanto a Roger Moore. Ma anche il personaggio di Sheena nel film Sheena, regina della giungla. Le indiscrezioni del sito Tmz: “Non è morta di Covid” Il sito Tmz ha riferito cheè tornata a casa da una passeggiata con icani, quando è “collassata” ed è stata “portata in ospedale”. Un portavoce dell’attrice ha spiegato al sito che ...

Lutto a Hollywood. E' Tanya Roberts, attrice statunitense nota al pubblico per il ruolo di Julie Rogers nella quinta stagione della serie televisiva Charlie's Angels, per essere stata ...

