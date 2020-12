Nainggolan al Cagliari, adesso è ufficiale: la conferma del club (Di giovedì 31 dicembre 2020) adesso è ufficiale: Radja Nainggolan è tornato nuovamente a Cagliari. Per la terza volta in carriera il belga ritrova l’isola che tanto ama. Così il club sardo ha annunciato il ritorno del ninja: “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Radja Nainggolan che si trasferisce dall’Inter con la formula del prestito sino al termine della stagione”. Sull’isola ritrova anche Eusebio Di Francesco, dopo gli anni alla Roma. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 31 dicembre 2020): Radjaè tornato nuovamente a. Per la terza volta in carriera il belga ritrova l’isola che tanto ama. Così ilsardo ha annunciato il ritorno del ninja: “IlCalcio è lieto di annunciare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Radjache si trasferisce dall’Inter con la formula del prestito sino al termine della stagione”. Sull’isola ritrova anche Eusebio Di Francesco, dopo gli anni alla Roma. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

