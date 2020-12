Goldman Sachs | stima crescita a doppia cifra per azioni Alphabet e Facebook

(Di giovedì 24 dicembre 2020) (Teleborsa) – Secondole battaglie legali su più fronti non dovrebbero frenare ladi(Google) e. nel prossimo anno, anzi lepotrebbero crescer arispetto alle attuali quot. L’analista Heath Terry ha avviato la copertura su entrambi i titoli con giudizio “Buy“. Il target price diè stato fissato a 2.250 dollari, il 30% in più del suo prezzo attuale. Il prezzo obiettivo diè di 330 dollari ovvero il 22% superiore alla sua quotazione corrente.

Rinaldi_euro : Goldman Sachs mostra gli errori di Lagarde che secondo Draghi hanno portato l’eurozona “sull’orlo del precipizio”… - Marina48118673 : RT @Rinaldi_euro: Goldman Sachs mostra gli errori di Lagarde che secondo Draghi hanno portato l’eurozona “sull’orlo del precipizio” https:/… - thewaterflea : RT @Fragment_84: Secondo questi dementi (pendenti dalle labbra di Goldman Sachs) la BCE starebbe 'sottovalutando il rischio inflattivo'. Pr… - bw_italian : Riassunto: White Ops annuncia che le sue attività sono state rilevate da Goldman Sachs Merchant Banking, ClearSky S… - giovanni_berri : RT @stazionequattro: IBM & Goldman Sachs fanno un salto di qualità nei mercati - - -

Ultime Notizie dalla rete : Goldman Sachs

Agenzia ANSA

Secondo Goldman Sachs le battaglie legali su più fronti non dovrebbero frenare la crescita di Alphabet (Google) e Facebook.«Una startup anomala», come la definisce lui, visti i tre miliardi di euro di finanziamenti arrivati fra gli altri da Goldman Sachs, Bmw, Volkswagen, Banca europea degli investimenti e da privati come ...