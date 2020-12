Amadeus risponde per le rime a Morgan ed è pronto alla denuncia: l’indiscrezione (Di domenica 20 dicembre 2020) Amadeus risponde per le rime a Morgan ed è pronto alla denuncia Un gran bel polverone, quello scoppiato ancor prima di salire sul palcoscenico del Festival di Sanremo. A pochi minuti di distanza dall’annuncio dei 26 big in gara al prossimo Festival della canzone italiana, Morgan ha espresso pubblicamente la propria opinione, mostrandosi piccato di non essere stato scelto e di aver visto l’inserimento di Bugo tra i 26 nomi come un oltraggio. In più, avrebbe accusato Amadeus di avergli riservato un posto nell’elenco, ma il conduttore di Sanremo ha detto la sua in un’intervista con Libero, spiegando come stanno le cose. “Morgan ha detto tante cose non vero. Non gli ho promesso un posto nei 26 big”, ... Leggi su tpi (Di domenica 20 dicembre 2020)per leed èUn gran bel polverone, quello scoppiato ancor prima di salire sul palcoscenico del Festival di Sanremo. A pochi minuti di distanza dall’annuncio dei 26 big in gara al prossimo Festival della canzone italiana,ha espresso pubblicamente la propria opinione, mostrandosi piccato di non essere stato scelto e di aver visto l’insento di Bugo tra i 26 nomi come un oltraggio. In più, avrebbe accusatodi avergli riservato un posto nell’elenco, ma il conduttore di Sanremo ha detto la sua in un’intervista con Libero, spiegando come stanno le cose. “ha detto tante cose non vero. Non gli ho promesso un posto nei 26 big”, ...

