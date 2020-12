Grande Fratello Vip | svelati i nomi degli ospiti per la serata di Capodanno

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Alcuni giorni fa è stato annunciato che quest’anno, per la notte di, ci sarà una puntata speciale delVip. Unaall’insegna del divertimento, con tanta musica,e divertimento. Ma chi ci sarà? A rivelare alcunici ha pensato il noto giornalista Gabriele Parpiglia nel corso della trasmissione web Casa L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

davidefaraone : Ma il portavoce del Presidente del Consiglio che invia la geolocalizzazione dalla Libia da una base segreta l’ha ca… - NicolaPorro : Un portavoce arrivato dal Grande Fratello, un ministro della Sanità che si chiama #Speranza, i banchi a rotelle del… - ItaliaViva : .@TeresaBellanova : 'Il Governo non è il Grande Fratello' - nagia59 : RT @70STIMMY: il grande fratello è lui. va salvato mi raccomando. #gfvip - RaffaelePizzati : RT @florastr: @davidefaraone @Rossana44792035 ah mi pareva che facevano la sceneggiata da grande fratello -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Lo sa bene Mediaset, che per salutare l’arrivo del 2021 ha deciso di tenere compagnia al pubblico a casa con una puntata speciale del Grande Fratello Vip. La quinta edizione della versione vip del ...Spettacoli e Cultura - Nardi si è lasciato andare a esternazioni pesanti facendo riferimento a una pratica sessuale spesso usata per schernire o umiliare qualcuno. E in molti chiedono la sua ...