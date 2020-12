È morto di Coronavirus Donato Bilancia, il serial killer dei treni (Di giovedì 17 dicembre 2020) Donato Bilancia, nato a Potenza nel 1951, è deceduto al carcere Due Palazzi di Padova dopo aver contratto il Coronavirus. Al serial killer, già condannato a 13 ergastoli per 17 omicidi e a 16 anni per un tentato omicidio, sono stati attribuiti diversi delitti commessi tra il 1997 e il 1998 tra la Liguria e il Piemonte. I primi anni di carcere li ha scontati al carcere di Marassi a Genova, poi è stato trasferito a Padova, dove oggi è morto. Soprannominato «il mostro dei treni» o il «serial killer delle prostitute», è stato arrestato nel 1998 quando venne tradito da una Mercedes nera, usata per alcuni spostamenti. Tra gli omicidi più efferati c’è quello commesso il 12 aprile 1998 sull’intercity La Spezia-Venezia, quando – dopo aver ... Leggi su open.online (Di giovedì 17 dicembre 2020), nato a Potenza nel 1951, è deceduto al carcere Due Palazzi di Padova dopo aver contratto il. Al, già condannato a 13 ergastoli per 17 omicidi e a 16 anni per un tentato omicidio, sono stati attribuiti diversi delitti commessi tra il 1997 e il 1998 tra la Liguria e il Piemonte. I primi anni di carcere li ha scontati al carcere di Marassi a Genova, poi è stato trasferito a Padova, dove oggi è. Soprannominato «il mostro dei» o il «delle prostitute», è stato arrestato nel 1998 quando venne tradito da una Mercedes nera, usata per alcuni spostamenti. Tra gli omicidi più efferati c’è quello commesso il 12 aprile 1998 sull’intercity La Spezia-Venezia, quando – dopo aver ...

