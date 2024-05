Van Aert - si avvicina il ritorno | nel mirino il Giro di Norvegia

(Di venerdì 3 maggio 2024) Roma, 3 maggio 2024 - La luce in fondo al tunnel: dal bruttissimo capitombolo occorso nella Dwars door Vlaanderen 2024 è passato più di un mese e da allora il calvario di Wout Van, fermato da fratture a costole, clavicola e sterno, oltre a una contusione polmonare, è stato lungo e tortuoso prima di culminare nella dolorosa rinuncia ald'Italia 2024. Eppure, per fortuna, il rientro in gara del belga sia grandi passi e ben prima della tabella di marcia inizialmente stilata: nelc'è infatti ildi2024. I dettagli A meno di cambi di programma dell'ultima ora, non da escludere quando di mezzo c'è un politrauma così serio, il corridore della Visma-Lease a Bike tornerà dunque in gara tra il 23 e il 26 maggio in Scandinavia: praticamente, gli ...

Roma, 11 aprile 2024 - I giorni della speranza sono stati pochi ma intensi prima della rinuncia ufficiale , comunicata dal diretto interessato: Wout Van Aert non prenderà il via al Giro d'Italia 2024 . I dettagli Il calvario del belga era cominciato in occasione della Dwars door Vlaanderen 2024 , ... Continua a leggere>>

Uno contro tutti, Pogacar parte per l'impresa Giro-Tour - Lo sloveno grande favorito per la corsa rosa al via domani da Venaria Reale. I principali specialisti delle corse a tappe hanno disertato l'Italia ... Continua a leggere>>

Giro d'Italia, al via l'edizione 107. Il 'deb' Pogacar favorito - Il Giro 2024 scatterà con la Grande Partenza da Torino, che darà il via alla discesa dello Stivale fino a Napoli e Pompei, per poi risalire lungo l'Adriatico; ultima settimana come di consueto decisiv ... Continua a leggere>>

Van aert, rientro al Giro di Norvegia a fine maggio. E adesso il Tour è una possibilità - Entro fine mese Wout Van aert, se tutto andrà secondo i piani, tornerà a correre. Per il 29enne belga della Jumbo-Visma il rientro agonistico è previsto al Giro di Norvegia dal 23 al 26 maggio, ... Continua a leggere>>