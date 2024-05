BellaMà chiude con la vittoria della Generazione Z e torna a settembre Il 30 maggio speciale in prima serata Bella Rai2

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 3 maggio 2024) Eli Miglionico e Pierluigi Diaco -(da Rai Play) Niente Rai1, come qualcuno aveva mormorato (e qualcun altro forse auspicato), ma in compenso unoappuntamento in prime time per Pierluigi Diaco. Il conduttore oggi ha chiuso la stagione diMa’ dando appuntamento al 30, con la, e acon la terza edizione. Eli Miglionico vinceMa’ Durante l’ultima puntata, è stata decretata la vincitrice del programma: la rappresentanteZ Eli Miglionico (con 555 punti), che riceve così il testimone da Rosa Sorrentino (anche leiGen Z), vincitrice dello scorso anno. “Innanzitutto sono felicissima di aver vinto anche se per ...