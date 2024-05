LIVE F1 - GP Miami 2024 in DIRETTA | Sainz si mette in test - Leclerc rinuncia alla sessione dopo il testacoda

Leggi tutta la notizia su oasport

19.03 In tanti ora lavorano sul passo: 1:35.2 per Verstappen, 1:35.5 per Albon. 19.01 Miglior tempo per Carloscon il quinto giro con le gomme bianche! 1:29.346. 18.59 Sale in seconda posizione Lewis Hamilton a 0?127 da Perez. Verstappen quindicesimo, ma ora sta lavorando sul passo gara. 18.57 Bel balzo di Carlosche sale in terza posizione e diventa il primo con gomma bianca: 1:29.936. 18.56 Ocon sale in quarta posizione a 0?747 di ritardo da Perez, ma il francese ha girato con gomma bianca. 18.54 Ulteriore miglioramento per George Russell che si porta in seconda posizione a 136 millesimi da Perez. 18.53 Pista veramente scivolosa, va lungo anche Max Verstappen. 18.52rientra nel paddock piuttosto contrariato per il suo errore: la perdita di ...