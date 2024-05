Il vero motivo della rottura con Elio - parla Belen | L’ho mandato via

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 3 maggio 2024) Mesi dopo l’ennesima separazione con Stefano De Martino,Rodriguez è stata paparazzata conLorenzoni e poco tempo dopo ha ufficializzato la nuova relazione in televisione. Dopo appena sei mesi d’amore però la storia tra la showgirl argentina e l’imprenditore è giunta al termine e oggi nel programma Catteland su Radio Deejay,ha svelato ildi questo addio. La Rodriguez ha spiegato che le cose sono precipitate durante la vacanza fatta in Argentina lo scorso capodanno. “Siamo andati in Argentina per festeggiare il Capodanno. C’erano Cecilia, Ignazio, Jeremias, Deborah che è la sua fidanzata, i due suoi cani, i due cani degli altri, il cane di mia zia, mia mamma, mio padre, io, il mio ex fidanzato, i miei figli. Non puoi capire i coltelli che sono volati”. 26/12/2023 Aeroporto ...