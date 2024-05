Valditara vuole rimettere mano agli ex programmi I dubbi della Cgil | Visione proprietaria dell’istruzione Qual è la finalità?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Il ministeroe del Merito Giuseppeha deciso dia quelle che sono le fondamentascuola: le Indicazioni nazionali e le linee guida relative al primo e secondo cicloovvero quelli che un tempo avremmo chiamato “il programma”. Nel 2012, con il Governo di Francesco Profumo, il provvedimento era stato definito “innovativo” perché nasceva con l’autonomia scolastica, sulle ceneri deinazionali, definendo le missioni che orientano tutte le scuole di un ciclo scolastico, indicando gli obiettivi e definendo i vincoli. Per dirla con parole semplici dal 2012 non c’è più il vecchio programma ma in questo documento vengono definiti ad esempio gli obiettivi di apprendimento (uso delle fonti, etc) per ogni ...