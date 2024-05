Reggio Calabria - lite in classe finisce a coltellate | un ricoverato

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 3 maggio 2024) Poteva essere una tragedia. Aun ragazzo è stato accoltellato in un liceo da un compagno dial termine di una. Il giovane, di 15 anni, è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Bianchi-Melacrino-Morelli e poi, ma non è in pericolo di vita. L’episodio è avvenuto all’interno del liceo scientifico Leonardo da Vinci della città calabrese, questa mattina, 3 maggio. Secondo le indiscrezioni, il litigio sarebbe scoppiato per futili motivi, forse per una ragazza. La discussione è precipitata velocemente e uno dei due ragazzi ha estratto un coltello con cui ha colpito il compagno al torace e alla spalla. Le ferite hanno causato un’emorragia interna al giovane che è stato portato in ospedale. Una volta ricevuta la notizia, sono accorsi il padre del ragazzo ferito e ...