Boris Johnson respinto al seggio elettorale | Non ha i documenti Il requisito introdotto nel 2022 proprio dall’ex premier

(Di venerdì 3 maggio 2024) Nell’Election Day britannico del 2 maggio, in cui si votava per il sindaco di Londra, a Blackpoole in oltre 100 consigli comunali, era la prima volta che ai cittadini veniva richiesto – su così ampia scala – di recarsi alle urne con un documento di identità valido. In virtù di una legge delvoluta dall’allorache introduceva questo, presentato per «evitare frodi elettorali» ma secondo le opposizioni per danneggiare le minoranze e i meno abbienti che spesso non hanno la patente o le risorse per permettersi un passaporto. Fino a quel momento, ai cittadini di Sua Maestà bastava recarsi al, dove si veniva registrati in anticipo dalComune, presentandosi con ilnome per avere diritto al voto. La ...