Intreccio tra Napoli e Atalanta | individuato il colpo per l’estate

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 3 maggio 2024) La sessione estiva di calciomercato si avvicina, e di conseguenza aumentano le voci su possibili trattative.di mercato tra ile l’. La stagione calcistica non si è ancora conclusa, ma già si inizia a parlare in maniera incessante delle possibili trattative di mercato. Ilsarà tra i club più attivi, visto che i partenopei avranno un gran lavoro da svolgere in entrata e in uscita. Le uscite finanzieranno i nuovi acquisti, che proveranno a ridare una nuova linfa aldopo una stagione al di sotto delle aspettative. In ottica mercato, si registra un possibiledi mercato tra ile l’. Mercato, possibilecon l’: ...