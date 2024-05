Schiaparelli lancia le sue prime sneaker scultura

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 3 maggio 2024) Daniel Roseberry ha presentato la primadiin vista della Primavera/Estate 2024: tutto sulleGold Toe Trainers. C’è sempre una prima volta, anche per. Con la guida di Daniel Roseberry, la maison francese ha voluto superarsi ancora una volta proponendo la sua prima versione di. Una proposta Made indiventata prontamente virale sul web non appena è stata adocchiata anche in passerella. Crediti: Instagram/– VelvetMagLaè una vera e propria novità per la maison francese, da sempre abituata a rubare l’attenzione sul red carpet quanto in passerella per le sue proposte talvolta fuori dagli schemi. Negli ultimi anni ha lavorato soprattutto ...