Uk - batosta elettorale per Rishi Sunak | il Labour scalda i motori per il governo E a Manchester tra gli eletti spunta anche Karl Marx

(Di venerdì 3 maggio 2024) Se non è una slavina, poco ci manca. Le elezioni amministrative svoltesi ieri nel Regno Unito si apprestano a segnare una sonora sconfitta per i Conservatori, alla guida del Paese ininterrottamente dal 2010, da due anni sotto la premiership di. Lo spoglio per i circa 1.000 seggi in palio in tutto il Paese è in corso e si protrarrà ancora fino a domani. Ma la tendenza appare giù piuttosto chiara, con i Tories destinati secondo le proiezioni a perdere circa 400 seggi nel Paese, e ilguidato da Keir Starmer che potrebbe guadagnarne invece circa 200. Se andrà effettivamente così, sarà la più dura sconfitta per i Conservatori alle amministrative da quarant’anni. Al partito di sinistra tra l’altro è andatol’unico seggio parlamentare per cui si votava in un’elezione suppletiva accorpata a quelle ...