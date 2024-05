Genoa - Gudmundsson non si è allenato | a rischio il Milan? Le ultime

Alberto Zangrillo , presidente del Genoa , ha parlato così del futuro della stella della squadra ovvero Albert Gudmundsson Il presidente Alberto Zangrillo è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare di Albert Gudmundsson, obiettivo del calcio mercato di Inter, Milan e non solo. PAROLE – ... Continua a leggere>>

2024-05-01 22:50:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: Con la salvezza ormai aritmeticamente in tasca, il Genoa si lancia già nel progettare la nuova stagione di Serie A e dichiara ufficialmente aperta L’asta per Gudmundsson. Una notizia comunque, per la ... Continua a leggere>>

Milan Genoa , brutto stop da parte del fenomeno rossoblu Gudmundsson. Le ULTIME in vista del match contro i rossoneri Manca sempre meno a Milan Genoa , il match di domenica valevole per la 35^ giornata del campionato di Serie A. Alberto Gilardino deve fare i conti con alcuni indisponibili, tra i ... Continua a leggere>>

genoa-Milan, gudmundsson in dubbio per influenza - Genova – genoa in campo domenica a San Siro contro il Milan (calcio d’inizio alle 18) con gudmundsson in dubbio. L’islandese è rimasto a riposo oggi a causa di una sindrome influenzale, decisiva sarà ... Continua a leggere>>

QUI PEGLI: seduta tattica per il genoa - Il report dell'allenamento odierno del genoa che ha svolto lavoro tattico al centro sportivo di Pegli. Infuelnza per gudmundsson ... Continua a leggere>>

gudmundsson: "Un orologio rossoblù per festeggiare la promozione" - "Per festeggiare la promozione in A con il genoa mi sono regalato un orologio rossoblù". Albert gudmundsson racconta l'aneddoto durante una chiacchierata con l'esperta di orologi Giorgia Mondani a ... Continua a leggere>>