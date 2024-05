A che ora escono le ultime 3 puntate di Viola come il Mare 2 - orario 3 maggio 2024

(Di venerdì 3 maggio 2024) A che oralediil2 (seconda parte) Il giorno del debutto è ormai arrivato. Venerdì 3andrà in onda su Canale 5 la seconda stagione diil, ma in concomitanza usciranno anche gli ultimi episodi della seconda stagione su Mediaset Infinity. Il metodo “Fuori” sembra aver funzionato, pur non avendo gli stessi numeri. C’è grande attesa nel scoprire cosa accadrà in questo finale di stagione della fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman. Tutti attendevano l’uscita a mezzanotte, ma oggi sembrano tardare. Ma a che oraledi ...

Viola come il mare 2, al via su Canale 5 i nuovi episodi con Francesca Chillemi e Can Yaman : tra le new entry Ninni Bruschetta, Alice Arcuri e Virginia Diop Al via, in prima serata su Canale 5, la seconda stagione di “ Viola come il mare ” che vede protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman (qui ... Continua a leggere>>

Ha inizio venerdì 3 maggio 2024, in prima serata su Canale 5, la seconda stagione di " Viola come il mare ", serie televisiva ambientata a Palermo e interpretata da un cast che vede in prima fila Francesca Chillemi e Can Yaman. Tra diverse conferme, nel cast troviamo anche una manciata di... Continua a leggere>>

A circa un anno e mezzo dalla fine della prima annata, va in onda a partire da oggi, 3 maggio 2024, in prima serata su Canale 5, la seconda stagione della fiction " Viola come il mare ". Interpretata ancora una volta dalla coppia formata da Francesca Chillemi e Can Yaman, la serie promette ... Continua a leggere>>

viola come il mare 2, quando va in onda la seconda puntata - La seconda stagione di "viola come il mare" torna in tv: la fiction è stata girata tra Roma e Palermo, in alcune delle più incantevoli località delle due città Fonte… Leggi ... Continua a leggere>>

CANNELLA A RFV, Video o dal vivo, ecco come si sceglie un giocatore - Il direttore sportivo Giuseppe Cannella è intervenuto a Radio Firenzeviola, durante la trasmissione di approfondimento Scanner, a cura dell'avvocato Giulio Dini, per parlare di mercato ... Continua a leggere>>

Can Yaman: perchè viola come il mare 2 l'ha fatto piangere - Can Yaman ha raccontato qualche dettaglio in più sul rapporto tra viola e Francesco Demir in viola come il mare 2, rivelando che ci saranno anche tante lacrime. Continua a leggere>>