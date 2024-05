Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2024 ore 18 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 3 maggio 2024)DEL 3 MAGGIOORE 18.35 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA UN INCIDENTE SULLA VIA PONTINA, CHE STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA APRILIANA VERSO LATINA. RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA ANCORA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PIÙ AVANTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA; IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA, POI TRA PRENESTINA E CENTRALE DEL LATTE. SI RALLENTA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO. IN ZONA SANTA PALOMBA AL MOMENTO SONO DUE GLI INCIDENTI CHE STANNO PROVOCANDO DISAGI ALLA CIRCONE: IL PRIMO IN VIA DELLA STAZIONE DI PAVONA CON CODE TRA VIA DI PIAN SAVELLI E LA ROTATORIA PER VIA ARDEATINA ...