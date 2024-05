Lomomatic 110 | la nuova Lomography torna al formato anni ’70

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 3 maggio 2024)ha lanciato unamacchina fotografica analogica, la110, compatta, tascabile con ilpellicola 110 mm dal forte sapore vintageè il marchio di macchine fotografiche analogiche austriaca nato a Vienna circa trent’fa e basato su un movimento molto in voga in queglidi voler perseguire la lomografia. Lomografia si basava sul motto ” non pensare e scatta” e così anche le macchine fotografiche Lomo anche oggi si propongono come analogiche a pellicola o istantanee compatte, molto semplici e dai prezzi piuttosto contenuti.proprio in questo periodo ha lanciato la110, una macchina fotografica analogica compatta e tascabile con pellicola 110 mm ...