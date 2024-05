Zack Snyder rivela i suoi piani per Superman nei sequel di Justice League

Snyder torna sulla decisione di non realizzare il sequel con Henry Cavill ma puntare sul crossover Dopo il discreto successo de L'uomo d'acciaio , come ricorderete, la Warner Bros. annunciò il crossover Batman v Superman anziché puntare sul sequel diretto del film con Henry Cavill. In una nuova ... Continua a leggere>>

primo sguardo alla serie animata firmata Zack Snyder Ora che anche la seconda parte di Rebel Moon è uscita in streaming, Zack Snyder è già passata al progetto successivo, condividendo la prima immagine di Twilight of the Gods , la sua prima serie animata . Il progetto è uno dei tanti che Snyder e ... Continua a leggere>>

Ben Affleck è in trattative per un ruolo nel MCU, non sarà in Deadpool & Wolverine [RUMOR] - Visto l'insuccesso di Daredevil, stroncato da critica e pubblico, Ben Affleck non è mai sembrato particolarmente desideroso di tornare a vestire i panni del vigilante Marvel, ammettendo perfino di ... Continua a leggere>>

Rebel Moon, quando usciranno i prossimi capitoli del franchise - Ecco tutto quello che sappiamo attualmente sul futuro del franchise di fantascienza di Netflix creato da zack snyder. Continua a leggere>>

Justice League, come sarebbe finita la storia del Superman di Henry Cavill e zack snyder - Scopriamo quale sarebbe stato l'epilogo del Superman di Henry Cavill e zack snyder se la DC avesse continuato il cosiddetto snyderVerse. Continua a leggere>>