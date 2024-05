Festa della mamma | ecco le migliori idee tech firmate Xiaomi

(Di venerdì 3 maggio 2024) In occasionepropone una selezione diper fare felici tutte le mamme, anche quelle meno tecnologiche Laè ormai vicina, avete già pensato a cosa regalarle?è pronta ad ispirarvi e ad aiutare tutti coloro che vogliono cogliere questa occasione per festeggiare al meglio la propria, ricordandole quanto sia importante., quindi, alcuni prodottiper soddisfare i desideri di molte mamme, anche di quelle che con la tecnologia non hanno mai avuto un buon rapporto, ma che potrebbero comunque scoprirne gli infiniti benefici. Sonoregalo perfette per aiutare la propria ...

Milano, 3 mag. (Adnkronos Salute) - Un cuore di biscotto speciale per festeggiare le mamme d'Italia. Il 4 e 5 maggio torna nelle piazze della Penisola l'iniziativa di Fondazione Telethon per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare . Seimila volontari scenderanno in campo per ... Continua a leggere>>

Milano, 3 mag. (Adnkronos Salute) - Un cuore di biscotto speciale per festeggiare le mamme d'Italia. Il 4 e 5 maggio torna nelle piazze della Penisola l'iniziativa di Fondazione Telethon per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare . Seimila volontari scenderanno in campo per ... Continua a leggere>>

La Festa della mamma si avvicina, avete già pensato a cosa regalarle? Se la risposta è no, questo articolo potrebbe tornarvi utile. Abbiamo raccolto diverse idee regalo, cercando di tenere conto di tutti i possibili gusti e delle personalità. Le mamme non sono tutte uguali, ognuna merita di essere ... Continua a leggere>>

Torna il MAMI Day all’ospedale Santo Stefano, divertimento e benessere per tutta la famiglia per la festa della mamma - Il programma è ricco di iniziative di diverso genere: dalla ginnastica Yoga per corpo e mente al massaggio neonatale (2-6 mesi); da ‘Colora il pancione’ al laboratorio sensoriale (6-12 mesi); fino ai ... Continua a leggere>>

festa mamma, tornano Cuori biscotto Telethon per ricerca su malattie rare - Seimila volontari scenderanno in campo per la campagna 'Io per lei' organizzata in prossimità della festa del 12 maggio, un invito a sostenere "la grande catena di solidarietà verso le mamme dei ... Continua a leggere>>

“Fiori in forma di poesia”: un pomeriggio letterario a Busto Arsizio con Auser - In occasione della festa della mamma, Auser Busto Arsizio invita la comunità a un evento di poesia e dialogo aperto a tutti ... Continua a leggere>>