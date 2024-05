Amatrice RI - domenica torna la ‘Festa della Primavera - appuntamento con la Sagra degli Gnocchi Ric -i, ed il mercatino di prodotti tipici ed artigianali

(Di venerdì 3 maggio 2024) L’organizzazione è a curaPro Loco dicon la collaborazione del Comune di: l’evento si svolgerà il 5 maggio presso il piazzale ex area ANPAS (in località Villa San Cipriano di) a partire dalle ore 10,00 ildied. Dalle ore 11,00 ci si potrà cimentare nella preparazioneRicci dicon il laboratorio, sempre a curaPro Loco. Rigorosamente preparati a mano uno ad uno dalle casalinghe del luogo, con i semplici ingredientitradizione locale (uova, farina ed acqua), gliRicci possono venire giustamente considerati il piatto più antico ...

