Basket - Griner ai media americani | Ho pensato al suicidi - condizioni terribili in prigione

(Di venerdì 3 maggio 2024) La giocatrice diBrittneyha parlato, in un’intervista alla Abc, dei mesi trascorsi inin Russia dopo la condanna per spaccio di stupefacenti. La pena da scontare era inizialmente di nove anni,è stata poi liberata lo scorso dicembre in uno scambio di prigionieri con un trafficante di armi. “Hopiù volte alo nelle prime settimane di carcere. Non l’ho fatto perché ero sicura che non avrebbero consegnato il corpo alla mia famiglia. Ledellaerano. Mi davano un rotolo di carta igienica al mese e un dentifricio vecchio di più di dieci anni. Lo usavo per togliere la muffa dalle pareti della cella. C’erano dei ragni sopra il mio letto che facevano i nidi nei capelli. ...

