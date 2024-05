Tregua - ultimatum di Israele ad Hamas | accordo entro 7 giorni o entriamo a Rafah

(Di venerdì 3 maggio 2024)diadper unsul cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Tel Aviv, come riporta il Wall Street Journal citando fonti egiziane, ha dato settedi tempo altrimenti avvierà l’operazione militare a, dove sono rifugiati circa 1,4 milioni di palestinesi. L’indiscrezione è stata ripresa anche da Haaretz. L’Egitto, secondo le news riportate dalla stampa statunitense e attribuite a fonti del Cairo, ha lavorato consulla nuova proposta dipresentata adlo scorso weekend. La leadership diavrebbe dovuto consultarsi con quella militare a Gaza e tornare con una risposta. Che finora non è arrivata.di: ...

L’ Israele ha notificato ad Hamas che se non si raggiunge un accordo entro una settimana , comincerà l’operazione a Rafah . Lo riferisce il Wall Street Journal citando fonti egiziane. L’indiscrezione è stata ripresa anche da Haaretz. Hamas : "Netanyahu parla solo per boicottare la tregua" Un alto ... Continua a leggere>>

18.45 Israele ha concesso ad Hamas una settimana per arrivare a un accordo sul cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi, altrimenti lancerà l'offensiva su Rafah, nel Sud della Striscia. Lo scrive il Wall Street Journal, citando fonti egiziane. Da parte di Hamas si accusa il premier israeliano ... Continua a leggere>>

Secondo le ultime indiscrezioni Israele avrebbe concesso ad Hamas una settimana di tempo per decidere se accettare l'accordo sugli ostaggi. In caso di fumata nera Tel Aviv lancerà l'offensiva su Rafah Continua a leggere>>

israele ad hamas: "Accordo su tregua in una settimana o entriamo a Rafah" - israele ha dato ad hamas una settimana di tempo per accettare l'accordo per il cessate il fuoco, altrimenti avvierà l'operazione militare a Rafah. Lo riferiscono fonti egiziane informate, si legge sul ... Continua a leggere>>

In israele è stato ritrovato il corpo di un uomo che si pensava fosse stato rapito da hamas il 7 ottobre - Venerdì l’esercito israeliano ha detto di aver identificato in israele il corpo di un uomo che si pensava fosse stato rapito da hamas il 7 ottobre, e che invece era stato erroneamente sepolto insieme ... Continua a leggere>>

Le condizioni Usa per un accordo, ultimatum di Netanyahu su Rafah - Lo schema di Blinken è un patto con i sauditi che costringa Tel Aviv a riconoscere uno stato palestinese. Secondo fonti egiziane, israele ha dato una settimana ad hamas per trovare un’intesa, poi atta ... Continua a leggere>>