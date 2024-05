Viola come il mare 2 | quante puntate sono e quando finisce

(Di venerdì 3 maggio 2024) A circa un anno e mezzo dalla fine della prima annata, va in onda a partire da oggi, 3 maggio 2024, in prima serata su Canale 5, la seconda stagione della fiction "il". Interpretata ancora una volta dalla coppia formata da Francesca Chillemi e Can Yaman, la serie promette emozioni...

Viola come il mare 2 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata Questa sera, venerdì 3 maggio 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la prima puntata di Viola come il mare 2, la seconda stagione della serie tv con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman. La seconda stagione avrà ... Continua a leggere>>

Viola come il mare 2: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata Questa sera, venerdì 3 maggio 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la prima puntata di Viola come il mare 2, la seconda stagione della serie tv con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman. La seconda stagione avrà ... Continua a leggere>>

Henry racconta a Del Piero come si è ridotto per il Como davanti alla TV: “Sudavo, non stavo bene” - Thierry Henry ha raccontato come ha vissuto gli ultimi minuti di Como-Cittadella culminati con la vittoria in pieno recupero dei lombardi ... Continua a leggere>>

Scrivere la storia: il 27 aprile ASPIRE lancerà la prima edizione della "Abu Dhabi Autonomous Racing League che ridefinirà il futuro degli sport estremi. - Sabato 27 aprile, Abu Dhabi ospiterà un evento rivoluzionario, accogliendo 10.000 spettatori che assisteranno alla prima edizione dell' ASPIRE Abu Dha ... Continua a leggere>>

La Statale ha la sua prima rettrice - Marina Brambilla è stata eletta rettrice dell'Università degli Studi di Milano. È la prima donna alla guida dell'ateneo. Continua a leggere>>