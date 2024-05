Fossò - concorso di bellezza e mostra di moto nella zona industriale dove fu aggredita Giulia Cecchettin | è polemica

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 3 maggio 2024) A(Venezia), a pochi metri da uno dei piazzalil’11 novembre vennee ferita, uccisa dal suo ex Filippo Turetta si sono tenuti undie una manifestazioneristica. A parlarne è Il Gazzettino che riferisce di diverse polemiche scatenatesi in merito alla scelta della location. La minoranza in Comune, “Generazione attiva” ha accusato la giunta comunale di aver concesso i permessi sul luogo della tragedia: «Rombi diri, aree verdi convertite in piste e undi. Abbiamo atteso e forse un po’ sperato in qualcosa di diverso, ma come spesso accade a Fossó viene prima la voglia di apparire e il rispetto cessa di esistere. Come è ...