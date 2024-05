Chituru Ali avvicina il muro dei 10! Personale demolito - miglior europeo dell’anno | l’Italia sogna con un altro velocista

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 3 maggio 2024)Ali ha fatto il proprio ritorno in pista dopo aver corso i 100 metri in un superbo 10.01 ventoso e sotto la pioggia a Nairobi (2,2 m/s di vento favorevole, appena oltre il limite di 2,0 consentito per l’omologazione delle prestazioni a fini statistici e di record). Ilcomasco ha battuto un colpo fragoroso in condizioni ambientali regolari a Dubai (Emirati Arabi Uniti), dove è andato in scena un meeting del World Continental Tour (livello bronze, il quarto circuito internazionale per importanza). L’azzurro ha stampato un eccellente 10.06 (1,2 m/s di brezza alle spalle), vincendo di forza la gara grazie a una splendida fase lanciata dopo un’uscita dai blocchi di partenza non così fluida. Il gigante lombardo ha fatto la differenza con un’impetuosa falcata nella seconda parte di gara, andando via con un’accelerazione degna di nota e che ...