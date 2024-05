Atletica - l’Italia può rafforzare la staffetta con Chituru Ali? I rebus della 4×100 e la possibile formazione

l’Italia si presenterà con grandi ambizioni alle World Relays, ovvero i Mondiali di staffette che andranno in scena nel weekend del 4-5 maggio a Nassau (Bahamas) e che metteranno in palio quattordici pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 (le otto finaliste e le migliori sei ripescate per ciascuna ... Continua a leggere>>