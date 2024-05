Sassuolo-Inter sabato 04 maggio 2024 ore 20 | 45 | formazioni - quot - pronostici

(Di venerdì 3 maggio 2024) Doppietta di Calhanoglu nel secondo tempo e la festa scudetto dell’è stata celebrata con il 2-0 contro il Torino per la quarta vittoria nelle ultime cinque giornate e la conferma che la squadra di Inzaghi anche nel finale di un campionato dominato potrebbe imporre la propria superiorità alle avversarie ancora in corsa per obiettivi InfoBetting: Scommesse Sportive e

Doppietta di Calhanoglu nel secondo tempo e la festa scudetto dell’Inter è stata celebrata con il 2-0 contro il Torino per la quarta vittoria nelle ultime cinque giornate e la conferma che la squadra di Inzaghi anche nel finale di un campionato dominato potrebbe imporre la propria superiorità alle ... Continua a leggere>>

sassuolo-inter, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici - sassuolo-inter è una partita della 35esima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming. Continua a leggere>>

sassuolo-inter: dove vederla in streaming, orario e probabili formazioni - sassuolo-inter comincia sabato 4 maggio alle 20.45. La partita è visibile in diretta televisiva su Dazn e Sky, mentre in streaming le immagini della gara sono disponibili sull'applicazione ufficiale ... Continua a leggere>>

Verso sassuolo-inter, solo un assente per Inzaghi | Recuperati Dimarco e Sommer - sassuolo-inter, riposa Thuram. Frattesi pronto dal 1° Per l’Inter la stagione è ormai ufficiosamente finita, perciò Inzaghi è pronto ad adoperare a una buone dose di turnover per i prossimi impegni, ... Continua a leggere>>