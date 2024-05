Milanmania | Cardinale - è il momento di passare dalle parole ai fatti! Solo 2 i profili adatti | Ibra non tradisca la storia

(Di venerdì 3 maggio 2024) E` undi fondamentale importanza per il Milan, forse uno dei più importanti dell`era, iniziata quasi 2 anni fa e che dopo...

Intervistato a proposito dello Stadio del Milan , Gerry Cardinale ha fatto il paragone con quanto successo a New York con gli Yankees In casa Milan il tema Stadio è sempre di grande attualità. Oggi Gerry Cardinale ha rilasciato un’intervista alla rivista Fortune, incentrata proprio sullo Stadio e ... Continua a leggere>>

ASIA/SINGAPORE - La comunità cattolica attende Papa Francesco con fede e speranza - Singapore (Agenzia Fides) - La presenza di Papa Francesco a Singapore - prevista dall'11 al 13 settembre, secondo il programma del prossimo viaggio apostolico annunciato - sarà soprattutto un'esperien ... Continua a leggere>>

Dal 6 al 12 maggio Pesaro 2024 alla scoperta di Fossombrone - Ogni anno, il secondo fine settimana di maggio, Fossombrone si tuffa nel Rinascimento con una grande e prestigiosa festa: " Il Trionfo del Carnevale ". In occasione di Pesaro 2024 - Capitale italiana ... Continua a leggere>>

Theo Hernandez e la corte delle big europee, il dopo Pioli e il caso Camarda: per il Milan è il momento delle scelte - Il periodo difficile seguito alle delusioni in campionato e coppa non accenna a placarsi. Un caos che sembra coinvolgere anche la società ... Continua a leggere>>