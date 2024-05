Ultim’ora Taranto - c’è l’esito del ricorso | cosa cambia in Serie C

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di venerdì 3 maggio 2024) Giornata fondamentale inC in chiave playoff: è arrivatodelLo scorso weekend si è concluso il campionato diC in tutti e tre i gironi. Per quanto riguarda le squadre promosse direttamente in B, il verdetto si sapeva da settimane. Nel Girone A, è stato il Mantova a chiudere il campionato davanti a tutti, con 80 punti ottenuti in 38 partite. Nel Gruppo B, invece, è stato un super Cesena ad avere la meglio, terminando la stagione con la cifra record di 96 punti. Infine, è stata la Juve Stabia a vincere il girone C, finendo a +10 dai rivali campani dell’Avellino, secondi a 69 punti. Per quanto riguarda le squadre retrocesse inD, invece, è stato il turno di Alessandria, Olbia e Brindisi. La stagione, però, non è ancora terminata, visto che adesso sarà il turno dei ...