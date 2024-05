Il regno di Carlo III - un anno dopo l’incoronazione

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 3 maggio 2024) Alla vigilia del suo primo traguardo da Re, c’è una buona notizia:sta rispondendo bene alle cure e pochi giorni fa è tornato a prendere parte agli eventi pubblici,l’assenza dovuta ai trattamenti ai quali si è sottoposto per combattere il cancro. Il primodiera iniziato all’insegna della continuità e della stabilità,per oltre il 50% degli inglesi stava facendo un buon lavoro e nelle due visite ufficiali all’estero, in Germania e in Francia, aveva ottenuto una grande popolarità. “Pochi immaginavano, nel settembre 2022, che Reavrebbe avuto un primocosì positivo”, affermava Sir Anthony Seldon, autore e storico britannico, a settembre 2023. Alcuni mesilo scenario è cambiato totalmente e ...