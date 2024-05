F1 GP Miami 2024 - Verstappen | Addio Newey? Avrei preferito restass - ma non è drammatico come sembra

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 3 maggio 2024) “Ovviamenteche Adriane ma alla fine, ed è quello che ho detto anche a lui, devi fare quello che pensi sia meglio per te. La Formula Uno è un po’ una vasca piena di squali e penso sia molto importante pensare a se stessi, prendere la decisione giusta per sè e la propria famiglia. Non gliene faccio una colpa, se uno vuole andare via e perseguire altri obiettivi, è giusto”. Anche Max, intervistato da Sky Sports Uk, non può non commentare l’di Adrianalla Red Bull. “Penso che sia sempre molto importante restare calmi e concentrati sul proprio lavoro, sapere chi hai a fianco e sentirsi a proprio agio. In fin dei conti ci serve avere la macchina più veloce, è quello che ho sempre chiesto e che da qualche anno a questa parte abbiamo. C’è uno ...