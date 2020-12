Rimborso abbonamento Atac, prorogato il termine: ecco la data e come fare (Di mercoledì 16 dicembre 2020) E’ stato prorogato al 30 giugno 2021 il termine per usufruire del Rimborso degli abbonamenti Atac. Il termine era inizialmente fissato al 31 dicembre 2020, ma ora la proroga riguarda solo gli utenti che hanno fatto richiesta del Rimborso entro il 30 settembre 2020 attraverso il sito https://rimborsimetrebuscovid.Atac.roma.it. Leggi anche: Roma. Assembramenti sui bus: i pendolari Atac ammassati sui mezzi (VIDEO) Rimborso Covid degli abbonamenti Atac: ecco come fare I titolari di un abbonamento in corso di validità potranno attivare il prolungamento attraverso i parcometri ‘Pay & Go’, prima della data di scadenza ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 16 dicembre 2020) E’ statoal 30 giugno 2021 ilper usufruire deldegli abbonamenti. Ilera inizialmente fissato al 31 dicembre 2020, ma ora la proroga riguarda solo gli utenti che hanno fatto richiesta delentro il 30 settembre 2020 attraverso il sito https://rimborsimetrebuscovid..roma.it. Leggi anche: Roma. Assembramenti sui bus: i pendolariammassati sui mezzi (VIDEO)Covid degli abbonamentiI titolari di unin corso di validità potranno attivare il prolungamento attraverso i partri ‘Pay & Go’, prima delladi scadenza ...

Circa cinque milioni di italiani si sono iscritti al programma per ottenere l'extra cashback di Natale, il rimborso fino a 150 euro per gli acquisti effettuati con carte e app a dicembre, ma ...

