Musica, Ringo Starr: esce «Here is to the nights», brano di pace e amore. Con Paul McCartney (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Torna sulla scena alla fine di quest'anno difficile, Ringo Starr. Il batterista dei Beatles, 80 anni, regala una canzone di pace, amore e amicizia: il singolo Here Is To The nights è infatti disponibile da oggi, 16 dicembre, su tutte le piattaforme digitali ed il video è in arrivo venerdì 18 dicembre. Il brano è stato composto da Diane Warren Leggi su firenzepost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Torna sulla scena alla fine di quest'anno difficile,. Il batterista dei Beatles, 80 anni, regala una canzone die amicizia: il singoloIs To Theè infatti disponibile da oggi, 16 dicembre, su tutte le piattaforme digitali ed il video è in arrivo venerdì 18 dicembre. Ilè stato composto da Diane Warren

modiamo : Ringo Starr, esce il nuovo singolo 'Here's to the nights' - Musica - ANSA - zazoomblog : Musica: Ringo Starr esce oggi Here Is To The Nights brano di pace e amore - #Musica: #Ringo #Starr #Nights #brano - TV7Benevento : Musica: Ringo Starr, esce oggi 'Here Is To The Nights', brano di pace e amore (2)... - TV7Benevento : Musica: Ringo Starr, esce oggi 'Here Is To The Nights', brano di pace e amore... - stateofmindwj : “La mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c’hai ragione tu” diviene la plausibile conclusione del pas… -

Ultime Notizie dalla rete : Musica Ringo Musica: Ringo Starr, esce oggi 'Here Is To The Nights', brano di pace e amore (2) SardiniaPost Il ritorno di Ringo Starr col nuovo singolo Here's to the nights

Ringo ha invitato pochi musicisti in diverse occasioni nel suo studio casalingo per registrare la musica. Insieme a Starr c'erano Nathan East (basso), Steve Lukather (chitarra), Bruce Sugar (chitarra ...

Un brano nuovo per RINGO STARR “Here’s To The Nights” tra gli ospiti anche Paul McCartney

Ringo Starr pubblica una nuova canzone Here Is To The Nights, brano che è stato composto da Diane Warren e Ringo è affiancato dai suoi amici tra cui: Paul McCartney ...

Ringo ha invitato pochi musicisti in diverse occasioni nel suo studio casalingo per registrare la musica. Insieme a Starr c'erano Nathan East (basso), Steve Lukather (chitarra), Bruce Sugar (chitarra ...Ringo Starr pubblica una nuova canzone Here Is To The Nights, brano che è stato composto da Diane Warren e Ringo è affiancato dai suoi amici tra cui: Paul McCartney ...