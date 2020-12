Progetto ”Insegnami tu!” e “Premio Ins G Palumbo” per gli alunni della Scuola Primaria di Ponte

Leggi su anteprima24

(Di domenica 13 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti(Bn) – In occasione delle festività di fine anno, i volontariPro Loco Adm di(Bn) hanno redatto undi coinvolgimento per i bambini che sono al centro delle massime attenzioni dell’organizzazione; loro sono i protagonisti delle iniziative già fatte in passato e anche di quest’ultima. La Pro Loco Adm con questa nuova iniziativa intende coinvolgere, con l’autorevole supporto dell’Istituto Comprensivo Statale di, i bambinidi“G. Di Pietto”, portandoli ad analizzare l’esperienza che stanno vivendo in seguito alla pandemia da Coronavirus. Un anno fa non avrebbero mai immaginato di trovarsi di fronte uno ...