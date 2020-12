Missione Luna | selezionati dalla Nasa i primi 18 astronauti | la metà sono donne Anche Kock e Meir le prime a passeggiare nello spazio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Pronti, partenza, via. O quasi.stati però18per il programma Artemis promosso dall’agenzia spaziale americana per riportare glisullanel 2024. Mentre la data di una futurasu Marte è ancora incerta, il programma per l’esplorazionere si prepara a partire già dal 2021 e la prima donna e il prossimo uomo a camminare sullafra i 18 appena scelti. Hanno fra 30 e 55 anni, per, comprese Christina Koch e Jessica, le protagoniste della prima passeggiata spaziale al femminile. Dei 18, inoltre, la...