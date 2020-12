Azione senza precedenti: quattro dribbling tra tunnel e suola ma la conclusione… (VIDEO) (Di martedì 8 dicembre 2020) Poteva essere il gol dell'anno e invece... Questo calciatore ha dato spettacolo con quattro dribbling tunnel suola ma poi il suo tiro è finito fuori di pochissimo! Peccato.caption id="attachment 1062285" align="alignnone" width="702" quattro dribbling tunnel suola/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 8 dicembre 2020) Poteva essere il gol dell'anno e invece... Questo calciatore ha dato spettacolo conma poi il suo tiro è finito fuori di pochissimo! Peccato.caption id="attachment 1062285" align="alignnone" width="702"/caption ITA Sport Press.

RedMos76 : RT @AndreaMarano11: L'8 dicembre 1980 veniva ucciso a New York #JohnLennon Quarant'anni senza #Imagine azione...????? @maurobiani https://t… - larapontarelli : RT @AndreaMarano11: L'8 dicembre 1980 veniva ucciso a New York #JohnLennon Quarant'anni senza #Imagine azione...????? @maurobiani https://t… - ItaSportPress : Azione senza precedenti: quattro dribbling tra tunnel e suola ma la conclusione... (VIDEO) - - Skittygoa : RT @AndreaMarano11: L'8 dicembre 1980 veniva ucciso a New York #JohnLennon Quarant'anni senza #Imagine azione...????? @maurobiani https://t… - DanielaComaschi : RT @AndreaMarano11: L'8 dicembre 1980 veniva ucciso a New York #JohnLennon Quarant'anni senza #Imagine azione...????? @maurobiani https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Azione senza Azione senza precedenti: quattro dribbling tra tunnel e suola ma la conclusione… (VIDEO) ItaSportPress Coronavirus, la guida di Melania Rizzoli agli undici vaccini pronti che l'Italia ancora non ha

La regina d'Inghilterra Elisabetta II, 94anni, e suo marito il principe Filippo, 99anni, riceveranno entrambi la prossima settimana il vaccino ...

Next Generation Eu: progetti nebulosi, senza nessuna traccia di quelli destinati al Sud

Centonovantesei miliardi distribuiti su sei missioni cui l’Italia, nelle parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, affidata il compito di «recuperare il terreno perduto con la crisi pandemi ...

La regina d'Inghilterra Elisabetta II, 94anni, e suo marito il principe Filippo, 99anni, riceveranno entrambi la prossima settimana il vaccino ...Centonovantesei miliardi distribuiti su sei missioni cui l’Italia, nelle parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, affidata il compito di «recuperare il terreno perduto con la crisi pandemi ...