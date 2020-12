Ultime Notizie Roma del 07-12-2020 ore 19:10 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno ammontano a 196 miliardi le risorse che il governo metterà per le 6 macroarea del Piano Nazionale di ripresa e ritiri Enza secondo la borsa del recovery Plan testo sul quale non c’è ancora il via libera del Consiglio dei Ministri alla digitalizzazione e innovazione saranno destinati 48,7 miliardi alla rivoluzione verde transizione ecologica andranno 74,3 miliardi al settore infrastrutture per la mobilità sostenibile 27,7 miliardi i capitoli istruzione ricerca può contare su 19,2 miliardi quello sulla parità di genere su 17,1 miliardi secondo la bozza l’aria sanità in conterà su 9 miliardi Bellanova di Italia viva piega non votiamo un testo al buio i commissari Ué Gentiloni sottolinea che dall’Italia non è arrivato ancora il piano che mi vergogno mento i ministri ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 7 dicembre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno ammontano a 196 miliardi le risorse che il governo metterà per le 6 macroarea del Piano Nazionale di ripresa e ritiri Enza secondo la borsa del recovery Plan testo sul quale non c’è ancora il via libera del Consiglio dei Ministri alla digitalizzazione e innovazione saranno destinati 48,7 miliardi alla rivoluzione verde transizione ecologica andranno 74,3 miliardi al settore infrastrutture per la mobilità sostenibile 27,7 miliardi i capitoli istruzione ricerca può contare su 19,2 miliardi quello sulla parità di genere su 17,1 miliardi secondo la bozza l’aria sanità in conterà su 9 miliardi Bellanova di Italia viva piega non votiamo un testo al buio i commissari Ué Gentiloni sottolinea che dall’Italia non è arrivato ancora il piano che mi vergogno mento i ministri ...

