L'ad di Zalando si dimette: 'Mi dedico alla famiglia. Priorità alla carriera di mia moglie' (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il manager di Zalando lascia e dà la Priorità alla carriera della moglie. Lui si chiama Rubin Ritter , è co-amministratore delegato della celebre azienda di e-commerce (il più grande sito di moda ... Leggi su leggo (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il manager dilascia e dà ladella. Lui si chiama Rubin Ritter , è co-amministratore delegato della celebre azienda di e-commerce (il più grande sito di moda ...

repubblica : L'Ad di Zalando si dimette: si occuperà della famiglia, così la moglie si concentrerà sulla carriera [aggiornamento… - Agenzia_Ansa : Si dimette ad di #Zalando: 'Ora priorità alla carriera di mia moglie' Ritter: 'Voglio occuparmi della mia famiglia… - Notiziedi_it : L’ad di Zalando che si dimette per occuparsi della famiglia: “La carriera di mia moglie ora è una priorità” - giornalettismo : Finché scelte come quella dell'ad di #Zalando faranno notizia sapremo di non aver raggiunto la #paritadigenere - scheggina : L'AD di Zalando si dimette per stare con la famiglia e permettere alla moglie di concentrarsi sulla sua carriera. I… -