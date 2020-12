Zidane: «Mai pensato di essere intoccabile» – VIDEO (Di venerdì 4 dicembre 2020) Zinedine Zidane ha parlato della sua situazione al Real Madrid Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, in conferenza stampa ha parlato della sua situazione sulla panchina dei Blancos. «Tutto ciò fa parte del mio ruolo in quanto allenatore del Real Madrid. Quando non vinci è normale che ci siano critiche, ma questo non cambia ciò che penso dei miei giocatori in primis e il nostro lavoro quotidiano. Abbiamo avuto delle difficoltà, ma andremo avanti. L’ho sempre detto, non ho mai pensato di essere intoccabile. Mai. Né da giocatore, né da allenatore, né come persona». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Zinedineha parlato della sua situazione al Real Madrid Zinedine, allenatore del Real Madrid, in conferenza stampa ha parlato della sua situazione sulla panchina dei Blancos. «Tutto ciò fa parte del mio ruolo in quanto allenatore del Real Madrid. Quando non vinci è normale che ci siano critiche, ma questo non cambia ciò che penso dei miei giocatori in primis e il nostro lavoro quotidiano. Abbiamo avuto delle difficoltà, ma andremo avanti. L’ho sempre detto, non ho maidi. Mai. Né da giocatore, né da allenatore, né come persona». Leggi su Calcionews24.com

