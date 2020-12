F1, George Russell rifila la prima ‘bastonata’ a Valtteri Bottas. Il finlandese è sulla graticola (Di venerdì 4 dicembre 2020) George Russell non vuole perdere tempo prezioso e comincia nel migliore dei modi il suo primo weekend di gara ufficiale con la Mercedes, stampando il miglior tempo assoluto in entrambe le sessioni di prove libere odierne del Gran Premio di Sakhir 2020, sedicesimo e penultimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. Il giovane talento britannico, dopo una decina di giri abbastanza cauti in avvio di FP1, ha fatto un passo avanti davvero notevole in termini di performance riuscendo a mettere la testa davanti a tutti, incluso il nuovo compagno di squadra Valtteri Bottas. Il finlandese, che ha già disputato 15 round iridati sulla W11 e quasi quattro stagioni intere all’interno del Team Mercedes, ha messo in evidenza chiaramente un potenziale maggiore rispetto al nuovo teammate ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 dicembre 2020)non vuole perdere tempo prezioso e comincia nel migliore dei modi il suo primo weekend di gara ufficiale con la Mercedes, stampando il miglior tempo assoluto in entrambe le sessioni di prove libere odierne del Gran Premio di Sakhir 2020, sedicesimo e penultimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. Il giovane talento britannico, dopo una decina di giri abbastanza cauti in avvio di FP1, ha fatto un passo avanti davvero notevole in termini di performance riuscendo a mettere la testa davanti a tutti, incluso il nuovo compagno di squadra. Il, che ha già disputato 15 round iridatiW11 e quasi quattro stagioni intere all’interno del Team Mercedes, ha messo in evidenza chiaramente un potenziale maggiore rispetto al nuovo teammate ...

