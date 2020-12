Grande Fratello, Salvo Veneziano: «Dopo il reality ero diventato un mostro, rimpiango i soldi buttati...» (Di giovedì 3 dicembre 2020) Salvo Veneziano è stato uno dei protagonisti della prima storica edizione del Grande Fratello. Salvo Veneziano ha conquistato il pubblico e, uscito dal programma si è fatto inizialmente... Leggi su leggo (Di giovedì 3 dicembre 2020)è stato uno dei protagonisti della prima storica edizione delha conquistato il pubblico e, uscito dal programma si è fatto inizialmente...

ladyonorato : Per questa gente è normale e necessario fare riunioni per stabilire in quanti potremo sederci a tavola a casa nostr… - QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - GieffinaTarocca : ALBONA NAZIONALE TI AMIAMO TI FACCIAMO UNA STATUA TI VOGLIAMO COME PRESIDENTESSA DELLA REPUBBLICA IL GRANDE FRATELL… - Notiziedi_it : Al Grande Fratello Vip spunta un retroscena su Giulia Salemi. Parla Enzo Donato: “Tra noi c’è stata una storia” - everyendofday : scaletta della puntata di venerdì be like : Dayane contro Elisabetta Dayane contro Stefania Dayane contro mezza ca… -