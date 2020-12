Juventus, la rosa è scoperta in alcuni reparti: 3 gli obiettivi per gennaio (Di lunedì 30 novembre 2020) Le difficoltà riscontrate dalla Juventus di Andrea Pirlo in questa prima parte di stagione hanno messo in evidenza alcuni limiti della rosa bianconera, che manca di tasselli importanti in tutti i reparti. Il direttore sportivo Paratici è già al lavoro per rinforzare la squadra in vista di gennaio, le priorità sono l’arrivo di un’alternativa ad L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Le difficoltà riscontrate dalladi Andrea Pirlo in questa prima parte di stagione hanno messo in evidenzalimiti dellabianconera, che manca di tasselli importanti in tutti i. Il direttore sportivo Paratici è già al lavoro per rinforzare la squadra in vista di, le priorità sono l’arrivo di un’alternativa ad L'articolo

ivangallo80 : RT @ZZiliani: Come già ho avuto modo di dire, così come un anno fa fu un delitto privarsi di Emre Can, 25 anni, jolly validissimo, è un’ere… - peppe844 : #Juventus SI OK.. Ma allora che ha fatto Fabio Paratici questa estate? Poker? Ramino?.. Tutto il rispetto.. Ma...… - ZZiliani : Come già ho avuto modo di dire, così come un anno fa fu un delitto privarsi di Emre Can, 25 anni, jolly validissimo… - utzi_26 : Vorrei capire questo concetto di personalità. Io guardo la rosa delle #Juventus e tanti giocatori hanno spesso fatt… - MauRes97288006 : @ZZiliani l'inter, in balia di Conte e dei cinesi. Rosa accettabile e lunga, ma con l'ossessione di emulare il modello juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus rosa HTTP/1.1 Server Too Busy