Dal 7 gennaio tutti in classe: l'ipotesi del Governo (Di domenica 29 novembre 2020) Dal 7 gennaio gli studenti potrebbero tornare nuovamente fra i banchi. Questo è quanto emerge in vista del nuovo Dpcm insieme alle nuove misure anti-contagio Covid. Le Regioni chiedono questo ma la discussione è ancora aperta, venerdì il premier Conte insieme ai delegati hanno avuto una riunione ma ancora non è stato deciso nulla. Fino a dicembre didattica a distanza Secondo le ultime indiscrezioni i ragazzi delle superiori dovrebbero tornare in classe solo all'inizio del nuovo anno e per tutto il mese di dicembre continueranno con la didattica a distanza anche nelle zone gialle a rischio basso. Intanto il Piemonte ha confermato la didattica a distanza per gli studenti di seconda e terza media. Il governatore Alberto Cirio ha dichiarato "Dobbiamo avere buonsenso ed essere prudenti per non vanificare tutto il sacrificio fatto finora. Riportare ...

