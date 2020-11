Bologna-Crotone 1-0 | gol di Soriano Calabresi sempre più giù

(Di domenica 29 novembre 2020) Ilfesteggia due volte battendo ilcon un gol die mantenendo inviolata la porta di Skorupski per la prima volta in campionato dopo una striscia di 41 gare consecutive....

Il Bologna batte di misura il Crotone per 1-0 e riscatta l’eliminazione dalla Coppa Italia subito in settimana per opera dello Spezia. Il gol partita è stato realizzato da Roberto Soriano nel recupero ...L'altra partita di Serie A delle 15 è stata Bologna-Crotone, finisce 1-0: la decide Soriano nel recupero del primo tempo. Il Bologna interrompe così una preoccupante striscia negativa. Subiva gol da ...