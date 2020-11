Maradona è morto | ma nessuno ha il coraggio di dirglielo

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 27 novembre 2020) Diegoera il figlio maschio che Carlos non aveva mai avuto. Carlos è Carlos Salvador Bilardo, il commissario tecnico di quell'Argentina che l'ex Pibe rese straordinaria al Mondiale del 1986 e portò a un passo dal titolo di campione a Italia '90. Oggi ha 82 anni ed è gravemente malato per la sindrome di Hakim-Adams, una malattia neuro-degenerativa. Quando s'è diffusa la notizia della morte di Diego l'infermiera che è in casa e si prende cura di lui gli ha spento la televisione spiegandogli che la frequenza era molto disturbata a causa di un cattivo funzionamento dei cavi e dell'antenna. Una bugia a fin di bene per evitare uno shock fortissimo e che il cuore (e i nervi) già debole dell'ex ct subisse sollecitazioni fatali. "Mio fratello eerano molto legati. Per Carlos era come un figlio", ha raccontato Jorge a Radio Provincia. ...