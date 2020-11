Heineken taglia posti di lavoro in Italia | interessate 5 sedi

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 27 novembre 2020) Gli effetti del covid iniziano a farsi sentire pesantemente.ha annunciato il taglio di un centinaio didiin. Gli esuberi sono distribuiti tra il quartier generale di Sesto San Giovanni e i 4 stabilimentini in cui verranno varati piani di esternalizzazione di alcune attività. Pesante la situazione a Sesto San Giovanni dove sono previsti 46 esuberi. “È una scelta inaccettabile, che le organizzazioni sindacali non potranno mai condividere” va all’attacco Gennaro De Falco, segretario della Fai Cisl di Milano. Fai, Flai, Uila e il Coordinamento delle Rsu hanno dichiarato lo stato di agitazione e avviato le assemblee in tutti le, nel rispetto della normativa anti Covid. “Inutile dire che c’è grande preoccupazione e amarezza fra i lavoratori. La ...